Ausstellung "An inner Place" in Aalen

»An inner Place«

Jan-Hendrik Pelz stellt in der Ausstellung »An inner Place« 40 Skulpturen aus, die Menschen auf der Flucht von Krieg und Terror porträtieren. Die Ölgemälde werden zu Lebensgroßen Objekten zusammengefügt, die dem Betrachter ermöglichen die Personen als dreidimensional wahrzunehmen. Der Künstler hat für das Projekt mit Aufnahmestellen und Einrichtungen für Geflüchtete zusammengarbeitet. Die abgebildeten Personen wirken in sich gekehrt, haben die Augen geschlossen und ziehen sich in ihren inneren Raum zurück, was namensgebend für die Ausstellung ist. Erweitert wird die Ausstellung mit Fotografien von dem irakischen Schauspieler Delschad Numan Khorschid.

bis 30. Juli, Galerie im Rathaus Aalen, der Eintritt ist frei, www.jan-pelz.de