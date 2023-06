Ausstellung Akademie im Eulenkräut: 150 Jahre Seminar in Künzelsau

Akademie im Eulenkräut: 150 Jahre Seminar

Als eine bedeutende Aufwertung des kulturellen Lebens wurde das 1873 eröffnete Lehrerseminar von Anfang an gesehen, war es doch den Künzelsauern einen namhaften Geldbetrag wert, um die Gründung anzustoßen. 1934 vorübergehend geschlossen, dann als Deutsche Heimschule, später als Pädagogisches Institut betrieben, besteht es als Aufbaugymnasium bis heute fort. Unter dem Titel »Akademie im Eulenkräut« wird im Stadtmuseum Künzelsau bis zum 19. November eine historische Ausstellung über das Seminar gezeigt. Sie ist bei freiem Eintritt mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr dem Publikum geöffnet. Stadtarchivar Stefan Kraut wird am 4. Juni, 30. Juli und 15. Oktober jeweils um 15 Uhr durch die von ihm konzipierte Ausstellung führen. Er bietet auch einen Spaziergang zur Baugeschichte des Schlossareals am 30. Juli, 11 Uhr, an.

bis 19.11., Stadtmuseum, Schnurgasse 10, Künzelsau, kuenzelsau.de