Ausstellung Jörg Schemmann: Farbstarke Naturwelten in Heilbronn

Kraftvolle Naturwelten des -Regensburger Landschaftsmalers Jörg Schemmann präsentiert die Kreissparkasse Heilbronn in ihrer Sommer-Ausstellung vom 26. Juli bis zum 10. September im Veranstaltungszentrum »Unter der Pyramide«. Dazu gibt es ein attraktives wie unterhaltsames Begleitprogramm.

Die entwaffnende Schönheit der Natur eingefangen mit kräftigen Farben und ein Spiel von Licht und Schatten: Auf den Landschaftsgemälden des in Regensburg lebenden Malers Jörg Schemmann sieht man keinen Horizont, nur die Weite des blauen Himmels. Lebendigkeit und Leichtigkeit spiegeln sich in den meist großformatig gemalten Kiefernwäldern, Obstblüten, Bergmassiven und Pflanzen wider. Es ist das Kontrast erzeugende Licht, das in einer geradezu schwerelosen Bildwelt Tiefe und Raum erzeugt. »Meine Kunst übersetzt die Natur in eine andere Sprache – in die Sprache der Malerei«, sagt Jörg Schemmann über seine Arbeit. Meditativ und zugleich mystisch wirken die Motive auf die Betrachtenden. Die von fern an Fotografien erinnernden Bilder erweisen sich beim nahen Blick als schwelgerische Pinselmalerei, die mit der Realität wenig zu tun hat. »Jörg Schemmanns Arbeiten sprechen mich mit ihrer Farbigkeit, ihrer Energie und ihrer Natürlichkeit unmittelbar an«, sagt Ralf Peter Beitner, der Vorsitzende des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn. »Alle Interessierten lade ich dazu ein, sich auf diesen wunderbaren Maler einzulassen, auf seine Perspektiven, mit der er Landschaft und Natur sieht.« Die diesjährige Sommer-Ausstellung ist Ralf Peter Beitner eine besondere Herzensangelegenheit. »Dieses Mal ist dieser Zeitraum für mich mehr als die alljährliche Präsentation herausragender Künstler, es ist auch das zu Gast haben eines persönlichen Freundes.« Seit zwei Jahrzehnten ist Beitner begleitender Beobachter des künstlerischen Wirkens von Schemmann und berührt von »der Liebe zu den landschaftlichen und floralen Motiven, die er für seine Bilder wählt«. Schemmann selbst beschreibt seine Arbeit auch als »Erinnerungsmalerei«. Das Ergebnis sind intensive Momente eingefangen auf der Leinwand. Alle aktuellen Infos zur Ausstellung mit Bildergalerien, Videos und Ticketbestellung zum umfangreichen Begleitprogramm gibt es auf www.pyramide.hn

Jörg Schemmann – Malerei

Mi. 26. Juli bis So. 10. September, »Unter der Pyramide« der Kreissparkasse Heilbronn

Am Wollhaus 14, 74072 Heilbronn