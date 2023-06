Ausstellung Kopenhagen meets Reutlingen

Kopenhagen meets Reutlingen

Seit 30 Jahren experimentiert die dänische Weberin Ingegerd Ribers Wellsandt in ihrer Werkstatt in der Reutlinger Innenstadt auf ihrem großen Handwebstuhl mit Material und Farbe. Die Künstlerin hat eine Webtechnik entwickelt, bei der sie Baumwollbänder als Kette auf den Webstuhl spannt. Sie spielt dabei lustvoll mit verschiedenen Techniken des Einfärbens, des Zusammenähens und der Bemalung und kombiniert dabei Sperrmülltextilien mit hochwertigen Webbändern. Zu sehen sind eine Reihe von experimentellen Wand- und Bodenteppichen. Große bunte Flächen, die zum Anfassen einladen. Eine eigene Farbwelt trifft in ihren Werken auf eine eigenwillige Materialwahl.

ab Sa. 15. Juli, Galerie Reinhold Maas, Reutlingen, galeriereinholdmaas.de