Ausstellung Miriam Vlaming: Lucid in Schwäbisch Hall

Miriam Vlaming: Lucid

»Lucid« ist das Licht, der Funke, die Vitalität, die Lebendigkeit an sich. In ihrer aktuellen Arbeit reflektiert Vlaming das umfassende Konzept von Lebendigkeit. Wenn Lebendigkeit uns durchströmt und wir uns mit unserer Umgebung verbunden fühlen, dann erleben wir ein Gefühl von Vollkommenheit. Miriam Vlaming findet für dieses Erlebnis den Begriff »Transluzenz« (Lichtdurchlässigkeit). Sie stellt »das menschliche Tier« in das Zentrum ihrer Arbeit. Diese philosophische Herangehensweise ermöglicht es der Künstlerin, das Konzept von Lebendigkeit sowohl technisch (den Entstehungsprozess ihrer Werke betreffend), als auch inhaltlich ihren Werken inhärent, umzusetzen. Vlaming entfaltet durch ihre Arbeit ein Bewusstsein für die Kostbarkeit dieser unwiderruflichen Momente. Was das im Detail bedeutet, bietet die Ausstellung »Lucid« in der Galerie Cyprian Brenner in Schwäbisch Hall als Erlebnis.

ab 02.07.23, Galerie Cyprian Brenner, Lange Str. 32, Schwäbisch Hall

www.galerie-cyprian-brenner.de