Ausstellung Nocturnal in Feuchtwangen

Nocturnal

Bis zum 13. August 2023 ist im Fränkischen Museum wieder die Ausstellung des Feuchtwanger Kunstsommers zu sehen. In diesem Jahr trägt die Schau den Titel »Nocturnal […], was ein für allemal festzusetzen ist«. Das Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen hat die anonyme Künstlergruppe »Regenbogenpräludium« eingeladen, die sich 2020 mit einem Regenbogen-Graffiti auf der Zeppelintribüne in Nürnberg überregional einen Namen gemacht hat. Die Künstlerinnen und Künstler des Regenbogenpräludiums gestalten nun den Feuchtwanger Kunstsommer – ein Ausstellungsformat, das im Sommer den Sonderausstellungsraum des Fränkischen Museums bespielt

bis 13.08.23, Fränkisches Museum, Museumstraße 19, Feuchtwangen, fraenkisches-museum.de