Ausstellung Stadt – Land – Akt in Schwäbisch Gmünd

Stadt – Land – Akt

Der aus Friedingen an der Donau stammende Künstler Hans Buchner ist als Maler von Landschaftsbilder bekannt. Mit seinen expressiv-realistischen Bildern hauchte er dem Genre neues Leben ein. Besonders bekannt sind seine Gemälde des Oberen Donautals oder des Hegaus . Ein weiteres Sujet Buchners sind Stadtszenen von München und Stuttgart, wo er jeweils studierte. Hauptsächlich malte er Straßenzüge und städtischen Verkehr zu den Abendstunden. Das dritte Thema sind Aktbilder von Männern. Mit farbiger Kreide auf dunklem Grund kommen sie Modezeichnungen nahe und zeigen das Interesse des Künstlers an Körper- und Figurenstudien. Als Kommentar der Aussteller, werden außerdem Werke mit der gleichen Thematik von Künstlern wie von Patrick Angus, S Logan T. Sibrel gezeigt, die teilweise in der Ausstellung »Queer Intimacy« der Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart gezeigt wurden.

bis 8. Oktober, Museum im Prediger, Schwäbisch Gmünd

www.prediger-gd.de