Ausstellung "Step Sieben" in Abstatt

Die Käthchenfrage-Kommission ist im Rahmen ihrer Ausstellungsreihe »Steps and Gaps« mit »Step Sieben« zu Gast in Abstatt. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Frauen, die sich der Förderung von Kunst und Kultur verschrieben hat, mit einem besonderen Fokus auf die Unterrepräsentation weiblicher Künstlerinnen. Die regionalen Künstlerinnen präsentieren in der Ausstellung sich selbst und ihre Werke, die in ihrem 2021 aufgelegten Almanach vertreten sind. In der Kätchenfrage-Kommission sind Künstlerinnen aus den Bereichen Malerei, Zeichnungen, Fotografie und Collagen-Kunst vertreten. Unter dem Motto »think global, act local« will der Verein für eine gendersensible Wahrnehmung und Horizonterweiterung eintreten.

bis 16. Juni, Rathaus Abstatt