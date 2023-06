Ausstellung Triest oder die Götter in Nürtingen

Triest oder die Götter

Die Figur ist meist der Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit von Matthias Mansen. In seinen Holzschnitten nähert er sich verschiedenen menschlichen Posen und Haltungen an, indem er die Figuren, die wie antike Skulpturen anmuten, durch eine Art Schraffur lediglich andeutet. Häufig überlagern sich die Motive und Farben zu semitransparenten Farb-Rastern, wobei neue, weniger eindeutige Formationen sichtbar werden. Besonders eindrücklich zeigt er dies in der titelgebenden Serie »Triest oder die Götter«, die von einer Reise in die norditalienische Stadt an der Adria inspiriert ist. Neben dem Figurativen finden sich auch räumliche Motive wie Fassaden oder Architekturdetails in Mansens Werk.

bis So. 16. Juli, Kreuzkirche, Nürtingen, nuertingen.de