Ausstellung »Unter der Pyramide« Heilbronn: Originalkunst aus Entenhausen (16.7. bis 11.9.26)

Jeder kennt sie, die lustigen Bewohner aus Entenhausen: Donald, Mickey, Pluto und Co. Sie werden von Jung und Alt gleichermaßen geliebt. Doch wer sind ihre Schöpfer? Die Highlight-Ausstellung der Kreissparkasse Heilbronn beantwortet diese Frage und rückt drei der bedeutendsten Disney-Comic-Zeichner aller Zeiten in den Mittelpunkt: Carl Barks, Don Rosa und Arild Midthun. Mit Carl Barks wird der geniale „Vater“ der Disney-Comics gewürdigt. Er erschuf nicht nur ikonische Figuren wie Dagobert Duck, sondern gab Entenhausen seine emotionale Tiefe, seinen Humor und seine erzählerische Komplexität. Don Rosa führte dieses Erbe fort und vertiefte es mit akribischer Detailtreue, feiner Ironie und epischen Erzählstrukturen. Seine Arbeiten genießen weltweit Kultstatus. Zweimal wurde der beliebte Künstler mit dem Eisner Award, dem Comic-Oscar ausgezeichnet. Arild Midthun, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Disney-Zeichner, steht für die lebendige Gegenwart: dynamisch, modern und zugleich tief verwurzelt in der klassischen Tradition. Mit seltenen Originalwerken zeigt die Ausstellung eines der wichtigsten Kapitel der Comic-Geschichte. Dazu warten Skizzen, Zeicheninstruktionen, Figuren und ganze Comic-Storys auf die Besucher. Ein Muss für Comic-Fans, Kulturinteressierte und alle, die mit Entenhausen aufgewachsen sind – oder es noch entdecken wollen.

Do. 16. Juli bis Fr. 11. September, Unter der Pyramide, Kreissparkasse Heilbronn, www.pyramide.hn