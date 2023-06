Ausstellung Wilde Alb in Stuttgart

Wilde Alb

Die herausragende Landschaft der Schwäbischen Alb rückt immer mehr in den Fokus der Naturbegeisterten und Touristen – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Mit scharfem Blick haben sich Mitglieder der Regionalgruppe Württemberg-Bayern der renommierten Gesellschaft für Naturfotografie e. V. auf den Weg gemacht, die Sehenswürdigkeiten dieser Region vor die Linsen ihrer Kameras zu bringen, in außergewöhnlichen Bildern fest zuhalten und auf diese Weise die oft überraschende Vielfalt der Schwäbischen Alb zu vermitteln. Das Fotoprojekt »Wilde Alb« zeigt in atemberaubenden Bildern die Natur als Künstlerin im Großen und im Detail.

bis So. 5. November, Schloss Rosenstein, Stuttgart,

www.naturkundemuseum-bw.de