Bad Rappenau: Fantasien in Holz und Farbe

Volkmar und Ilona Koch präsentieren in ihrer Ausstellung Skulpturen aus Holz. Die Künstler widmen sich unter dem Prämisse der Nachhaltigkeit einerseits Alltagsgegenständen wie Stühlen. Sie hauchen ihnen mit Farbe und Bearbeitung ein neues Leben ein, so werden ausrangierte und alte Gebrauchsgegenstände von den Künstlern aus Algasterhausen weiterverwertet. Außerdem entwickeln sie aus Formen, die bereits von der Natur vorgegeben sind und von dieser fantasievoll und von den Künstlern gefunden worden sin, farbenfroh weiter. Die Künstler werden die Ausstellung an den Ausstellungstagen begleiten. Der Eintritt für Besucher ist frei.

bis 4. Juni, jeden Samstag und Sonntag, 14-17 Uhr, Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Bad Rappenau