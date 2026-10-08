Banksy-Ausstellung: neuer Partner von StuttCard und ErlebnisCard

Die Ausstellung „House of Banksy Stuttgart – An Unauthorized Exhibition“ ist ab sofort neuer Partner der StuttCard und der ErlebnisCard. Karteninhabende erhalten einen vergünstigten Eintritt zur Pop-up-Ausstellung im Kronprinzbau.

Die Vergünstigung gilt ab sofort während des gesamten Ausstellungszeitraums für Zeitfenstertickets: Erwachsene erhalten eine Ermäßigung von zwei Euro, bei Familientickets beträgt die Ermäßigung vier Euro. Voraussetzung ist die Vorlage einer gültigen StuttCard oder ErlebnisCard beim Eintritt in die Ausstellung. Karteninhabende erhalten ihren persönlichen Rabattcode per E-Mail. Beim Online-Ticketkauf über Eventim wählen sie die Sonderaktion „StuttCard“ bzw. „ErlebnisCard“ aus und geben den Rabattcode ein. Der vergünstigte Ticketpreis wird anschließend automatisch berücksichtigt.

Mit der neuen Kooperation erweitern StuttCard und ErlebnisCard ihr Angebot um ein aktuelles Kulturhighlight in zentraler Innenstadtlage. Die Ausstellung präsentiert auf 1.500 Quadratmetern mehr als 150 Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen sowie Drucke auf unterschiedlichen Materialien. Die gezeigten Werke des international bekannten Street-Art-Künstlers wurden eigens für die Ausstellung reproduziert und zu einer aufwendigen Inszenierung zusammengeführt. Die Ausstellung ist nicht von Banksy selbst autorisiert.

Mit der regelmäßigen Erweiterung des Partnernetzwerks entwickeln sich die StuttCard und die ErlebnisCard kontinuierlich weiter und bieten den Nutzenden immer wieder neue Möglichkeiten, die Region Stuttgart auf abwechslungsreiche Weise zu entdecken. Während sich die StuttCard insbesondere an Gäste in Stuttgart richtet, lädt die ErlebnisCard Einheimische dazu ein, die touristischen und kulturellen Angebote der Region vor der eigenen Haustür zu entdecken.

Weitere Informationen und alle Leistungsangebote im Überblick unter www.erlebniscard-stuttgart.de und www.stuttcard.com