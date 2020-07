Die Bedeutung Zeitgenössischer Fotografie

Der Stiftungspreis Fotokunst der Alison und Peter Klein Stiftung unterstreicht das besondere Gewicht der zeitgenössischen Fotografie in der Sammlung Klein. In diesem Jahr wird er zum fünften Mal vergeben. Das Thema Gegenwart und Erinnerung gibt dabei eine inhaltliche Spur vor. Diese zwei Begriffe, die kein klassisches Begriffspaar ergeben, vielmehr einander – scheinbar widersprüchlich – gegenüberstehen, einerseits verweisend auf das zeitliche Jetzt, andererseits auf das menschliche Vermögen, Fakten, Wahrnehmungen und Emotionen aus dem Speicher des Gedächtnisses abzurufen. Gleichwohl beinhaltet der Akt des Erinnerns im Rückbezug auf etwas, das gewesen ist, den Aspekt der Zeitlichkeit, indem er das Vergangene mit dem Gegenwärtigen verbindet. Von einer Jury sind hierfür zehn Künstlerinnen und Künstler nominiert worden. Bis zum 20 Dezember können die zeitgenössischen Fotografien nun in der »Hängung Nummer 22« bewundert werden.

Kunstwerk Sammlung Klein, Siemensstraße 40, 71735 Eberdingen-Nussdorf, Mi. bis Fr. und So. 11 bis 17 Uhr, www.sammlung-klein.de