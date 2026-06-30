Between Spaces in Heilbronn (4. bis 19.7.26)

Optische Verzerrungen, Spiegelungen und Glaselemente dienen als visuelle Metaphern für das individuelle Erleben alltäglicher Situationen und bilden die zentralen Elemente in Robin Kleemanns Arbeit. So wird jedes Werk zu einem Experiment über Kleemanns Blickwinkel und Perspektive – eine Einladung, das Denken für einen Moment loszulassen, um die Welt jenseits der gewohnten Grenzen zu erfahren. Die Ausstellung Between spaces von Robin Kleemann im Künstlerhaus Heilbronn in der Zigarre wird am 4. Juli um 19 Uhr offiziell eröffnet. Danach kann sie bis zum 19 Juli immer samstags und sonntags von 17 bis 19 Uhr bestaunt werden.

4. bis 19. Juli, Zigarre Kunst- & Kulturwerkhaus, Heilbronn, www.zigarre-heilbronn.de