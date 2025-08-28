beweht – bewegt Ausstellung in Eppingen

Die Linie ist das zentrale Element in der künstlerischen Arbeit Eberhard Freudenreichs. Immer wieder aufs Neue lotet er die Möglichkeiten der Linienbildung in Raum und Fläche aus. In der Faltung wird die Linie zur Kante, zur Plastik im Raum und wuchert als dreidimensionale, organische Form in die Höhe. Die farbigen Linolschnitte spielen mit einem weichen Linienbild, werden zur Fläche, zum Strudel und finden sich zu immer neuen Formspielen zusammen. Die Ausstellung »beweht – bewegt« zeigt, wie Linien und Flächen in Bewegung versetzt werden und zu einem sommerlichen Farbenspiel avancieren.

bis 5. Oktober, Stadt- und Fachwerkmuseum, Alte Universität, Eppingen