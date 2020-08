BikiniARTmuseum: Sonderveranstaltung am 21. August

Die nächste Sonderveranstaltung der Museum-Nächte am BikiniARTmuseum ist am 21. August. Im Rahmen der »Wein Nacht am Museum« werden von 18:00 bis 22:00 Uhr verschiedene Weine probiert, professionell kommentiert durch einen Sommelier und untermalt mit dem Musikmix von DJ Reg & DJ Steve Money (Soul2Soul.de)

Der BikiniART&MUSIC-GARDEN bietet bei kreativen Snacks und loungigen Sounds ein erlesenes Ambiente, um sich zu entspannen und nette Leute kennenzulernen. Zusätzlich gibt es Gin und Neuheiten-Präsentationen mit HEIMAT GIN Sekt- & Weintasting sowie mit Château St. Michelle aus den USA. Ebenfalls anwesend sind die Jungwinzer »Triebwerk« & Grantschen Weine, das Weingut Amalienhof und mehr.

Im Preis von 20,00€ sind enthalten: Wein Tasting bis 22 Uhr, Mini Salat-Bowl und der Eintritt ins Museum. Anmeldungen & Eintrittskarten sind via info@bikiniartmuseum.com oder direkt im BikiniARTmuseum möglich.

www.bikiniartmuseum.com