Bildauge Malerei in Tübingen, bis 2.11.25

Die Galerie Peripherie im Sudhaus Tübingen zeigt bis 2. November eine Einzelausstellung des Berliner Künstlers Filip Zorzor, Meisterschüler der Hochschule der Künste Berlin bei Professor Bernd Koberling. Zorzors Arbeiten überzeugen durch eine präzise malerische Sprache und eine subtile Auseinandersetzung mit Raum, Farbe und Struktur. Seine faszinierenden Bildwelten bewegen sich filigran zwischen Figuration und Abstraktion und laden zu einem intensiven Spiel mit Wahrnehmung, Materialität und Komposition ein. Die Leinwand wird zum Resonanzraum für Erinnerungen, Alltagsfragmente und atmosphärische Beobachtungen – poetisch, sensibel und technisch virtuos.

bis So. 2. November, Galerie Peripherie, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de