Foto: Bernhard Schmitt Bambi Else Bach, Bambi, um 1936

Die Ausstellung »Bildhauerinnen. Von Kollwitz bis Genzken« gewährt einen tiefreichenden Einblick in das Leben und Schaffen von drei Künstlerinnen-Generationen in Deutschland. Mit rund 50 Künstlerinnen zeigt sie 100 Werke und spannt einen weiten Bogen – von den Pionierinnen der Bildhauerei Mitte des 19. Jahrhunderts über die Wegbereiterinnen der klassischen Moderne bis zu den arrivierten Zeitgenossinnen. Gezeigt werden bekannte, aber auch viele verkannte Künstlerinnen und damit eine beeindruckende Breite der Bildhauerinnen-Bewegung über 100 Jahre hinweg. Professionelle Pionierinnen wie Käthe Kollwitz (1867-1945) oder Else Bach (1899-1951) ebneten den Weg der in Paris, Berlin und München ausgebildeten nachfolgenden Bildhauerinnen-Generation.

Bis 07.04.19, Kunsthalle Vogelmann, Allee 28, Heilbronn

www.museen-heilbronn.de