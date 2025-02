Das Markgrafenmuseum präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk Ansbach und der Fränkischen Landeszeitung im Rahmen des Veranstaltungsprogramms »80 Jahre danach« die ­Sonderausstellung »Bomben auf Ansbach – Alltag im Jahr 1945«. Die Ausstellung gemahnt an die Luftangriffe der Aliierten auf Ansbach am 22. und 23. Februar 1945, bei denen das Bahnhofsviertel zerstört wurde und mehr als 450 Menschen starben. Das zertrümmerte Bahnhofsviertel bot in Ansbach seit Anfang 1945 die Kulisse für das Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor dem Anrücken der Amerikaner zerstörten die Nazis noch die Brücken der Stadt. Die Sonderausstellung fragt, wie die Menschen in dieser Zeit ihren Alltag organisierten und spannt dabei den Bogen vom Blindgänger im Bahnhofsviertel bis hin zu Zeitzeugenberichten. Besucht werden kann die Ausstellung dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

bis 23.03.25, Markgrafenmuseum, Ansbach, www.ansbach.de