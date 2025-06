Burgfestspiele Stettenfels 2025

Mit dem Dschungelbuch wird dieses Jahr den Burggraben von Stettenfels in einen lebendigen Urwald verwandelt. Affen schwingen von Baum zu Baum, Elefanten stampfen durch den Dschungel, und gefährliche Raubtiere wie Tiger und Schlange lauern im Schatten. Dabei begleiten Zuschauer das Menschenkind Mowgli, bei seinen Abenteuern durch die Wildnis. An seiner Seite stehen: der tollpatschige Bär Baloo und der liebenswerte Panther Bagheera. Sie lehren ihn nicht nur die gemütlichen Seiten des Lebens, sondern auch, was wahre Freundschaft bedeutet. Doch Vorsicht! Plötzlich taucht Shir Khan auf, der gefährliche Tiger. Mowgli hat nur einen Ausweg: Er muss zurück in die Menschensiedlung. Und als wäre das nicht genug, wird Mowgli auch noch von einer Affenbande entführt. – Hoffentlich endet alles gut …

Premiere: Sa. 12. Juli, 16 Uhr, Burggraben, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.burgfestspiele-stettenfels.com

Das Schlager-Musical mit Klassikern wie »Capri-Fischer«, »Sugar Baby« und »Ganz Paris träumt von der Liebe« feierte bereits an zahlreichen Theatern große Erfolge. Die Schlagerette entführt in die Ära des Wirtschaftswunders, schwingender Petticoats, Miniröcken und Rock ‚n‘ Roll. Die Geschichte erzählt humorvoll von zwei Generationen: den Älteren, die an Traditionen festhalten, und den Jungen, die mit neuen Ideen den Wandel einleiten. Auf dem Schiff trifft man Familie Krautkrämer, die sich endlich etwas leisten möchte, einen Geschäftsmann mit einer geheimen Affäre und eine aufstrebende Schlagersängerin, die von der großen Karriere träumt. Doch als sie sich 10 Jahre später auf einem Kreuzfahrtschiff erneut begegnen, wird klar, dass das Leben oft andere Wege nimmt. Ein nostalgischer Abend mit Schlagern, die zum Mitsingen und Mittanzen einladen!

Premiere: Fr. 18. Juli, 20:30 Uhr, Burggraben, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.burgfestspiele-stettenfels.com