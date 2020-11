City-Initiative macht Stuttgart schöner

Anstelle der Langen Einkaufsnacht „Stuttgart leuchtet“ hat die City-Initiative Stuttgart e.V. (CIS) den öffentlichen Raum der Landeshauptstadt aufgewertet. Teil des Engagements sind Lichtkunst, Street-Art und eine dauerhafte Begrünung in der Innenstadt. Die Einkaufsnacht, die für den 7. November geplant war, wurde aufgrund der Corona-Maßnahmen abgesagt. „Wir haben aus das abgesagte Event schlicht in eine nachhaltige Verschönerung der Stadt verwandelt“, sagt City-Manager und CIS-Geschäftsführer Sven Hahn.

„Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Stadt dauerhaft schöner machen können“, erklärt Hahn. „Wenn es uns aktuell schon nicht möglich ist, den Bürgern und Besuchern unserer Stadt mit Events, Festen und Veranstaltungen Unterhaltung und Freude zu bereiten, wollen wir wenigstens den Stadtraum in Stuttgart dauerhaft aufwerten“, so Hahn weiter. Drei vollkommen unterschiedliche Elemente sind aus diesem Grund aktuell in der Stuttgarter Innenstadt zu sehen.

Lichtinstallation „Stadtfenster“

Bei der ersten Aktion handelt es sich um Lichtinstallationen in acht Schaufenstern, die mit historischen Bildern aus dem Stuttgarter Stadtarchiv arbeiten. Die Aktion mit dem Namen „Stadtfenster“ in Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Agentur Frischvergiftung wird noch mehrere Wochen zu sehen sein.

Was es mit der Aktion „Stadtfenster“ auf sich hat? Die Antwort lautet: Was wäre, wenn es Fenster in die Vergangenheit Stuttgarts gäbe? Fenster, die den Blick öffnen für die baugeschichtliche Entstehung des heutigen Gesichts der Schwabenmetropole, und zwar an Ort und Stelle, den Blick dort öffnen wo sich der Betrachter befindet. Genau das tut die dezentrale Medieninstallation „Stadtfenster“. In Kooperation mit der City-Initiative Stuttgart entwickelte das Stuttgarter Designbüro Frischvergiftung neun digitale Exponate, welche an verschiedenen Orten der Innenstadt in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte und Banken zu sehen sind. Passgenau gestaltete Folien wurden installiert, welche mit Video-Projektoren mittels Projektion-Mapping zum Leben erweckt werden. Historische Ansichten, Daten und Fakten zu Stuttgart wechseln sich ab mit maschinell erzeugten Bildern der Stadt ab. Für die Letzteren trainierten die Designer der Frischvergiftung eine künstliche Intelligenz mit unzähligen historischen Ansichten Stuttgarts und ließen das neuronale Netzwerk weitere Varianten eines historischen Stuttgarts „erträumen“.

Weitere Informationen zur Lichtinstallation „Stadtfenster“, zum Bildmaterial und zu den Standorten, an denen die Kunstwerke in den Schaufenstern bewundert werden können, finden sich unter folgender Adresse:

http://frischvergiftung.de/stadtfenster/

Begrünung der Innenstadt

Als weitere, zentrale Aufwertung des öffentlichen Raums hat die CIS für eine dauerhafte Begrünung der Innenstadt gesorgt. Schon heute sind die ersten Bäume auf dem Kronprinzplatz zu sehen. „Die großen Pflanzkübel mit den Sitzbänken aus Holz wurden sofort von den Menschen angenommen. Das freut mich sehr“, sagt Sven Hahn. In den kommenden Wochen werden weitere Bäume im Bereich vor der Stiftskirche folgen. Dieser Teil der Aktion der CIS ist eine Kooperation mit der Landeshauptstadt und dem Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen. „Für die Unterstützung der Stuttgarter Gärtner bedanken wir uns besonders herzlich“, sagt Hahn. Und: „Die Bäume und Bänke werden dauerhaft an diesen Orten erhalten bleiben.“

Graffiti zeigen Stuttgarts Feste

Zudem hat die CIS vier großflächige Graffiti in Auftrag gegeben. Die City-Initiative Stuttgart hat die japanische Künstlerin Shiro - eine internationale Größe im Bereich Graffiti - beauftragt, vier Stuttgarter Großveranstaltungen mit Spraydosen auf Leinwand zu bannen. Die rund zwei auf drei Meter großen Kunstwerke zeigen das Weindorf, den Christopher Street Day, das Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) und den Cannstatter Wasen und werden im Lauf der kommenden Wochen an verschiedenen Orten in der Stadt ausgestellt. „Nach den Ausstellungen stellt die CIS die Graffiti den Veranstaltern zur Verfügung, so zu sagen als Spende in Zeiten ausgefallener Fest und Events“, erklärt City-Manager Hahn.

Die CIS vertritt neben dem Handel, der Gastronomie und Kulturbetrieben auch die Veranstaltungsbranche in Stuttgart. „In Zeiten, in denen keine Großveranstaltungen stattfinden können, war es uns wichtig, mit dieser Aktion ein Zeichen für die Events und Feste zu setzen, die unserer Stadt sonst so viel Lebensgefühl und Freude schenken“, sagt Hahn. Ursprünglich sollten die Graffiti als Teil der Langen Einkaufsnacht „Stuttgart leuchtet“ am 7. November im öffentlichen Raum ausgestellt werden. „Da wir unser Event aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen ebenfalls absagen mussten, werden wir die Leinwände in den kommenden Wochen auf der Fläche verschiedener Händler und Museen zeigen“, erklärt Sven Hahn.

Die Künstlerin Shiro ist in der Graffiti-Szene keine Unbekannte, in Japan wird derzeit ihr Leben verfilmt. Die Kunstwerke von Shiro finden sich unter anderem in namhaften Hotels und auf den Kleidungsstücken bekannter Designer. Zudem waren ihre Graffiti bereits Teil einer Kooperation mit der amerikanischen Profibasketball-Liga NBA. „Wir sind extrem stolz darauf, dass eine hochkarätige Künstlerin wie Shiro die Stuttgarter Feste für uns auf Leinwand gebannt hat“, sagt Sven Hahn.

Zunächst sollen die Kunstwerke in der Markthalle, bei Breuninger sowie im Einkaufszentrum Milaneo ausgestellt werden.