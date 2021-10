„Classic mobil“ unterwegs im Landkreis Hohenlohe

Vom 26. bis 28. Oktober 2021 tourt ein Bläsertrio des SWR Symphonieorchesters (Oboe, Klarinette, Fagott) durch die Region und spielt in sozialen Einrichtungen, Seniorenheimen, Schulen und Kindertagesstätten vor Ort. Im Gepäck hat das Ensemble Kammermusik, die der Fagottist des Ensembles, Libor Sima, selbst komponiert hat. Jede Aufführung wird von den Musikern moderiert und passgenau auf den jeweiligen Zuhörerkreis zugeschnitten. Bis zum 14. Oktober 2021 können sich interessierte Einrichtungen für diese kostenlosen Konzerte anmelden. Die Konzerte dauern etwa 45 Minuten und werden in Abstimmung mit der Einrichtung entweder am Vor- oder Nachmittag gespielt.

Das Konzertformat trägt den Titel „Classic mobil“ und gastiert im Oktober erstmals im Landkreis Hohenlohe. Das Konzertprojekt richtet sich nicht nur an Klassik-Kenner, sondern will bei Menschen jeden Alters und jeder Herkunft Neugier auf ein erstes Schnuppern und Ausprobieren wecken. Jenseits der Konzertmetropolen und ohne lange Anfahrtswege gibt das Format die Möglichkeit, mit klassischer Musik in Berührung zu kommen. Nach und nach profitiert so das gesamte Sendegebiet des SWR von dem Angebot. Anmeldeschluss: 14. Oktober 2021

Weitere Informationen und Anmeldung über die SWR Musikvermittlung: musikvermittlung@swr.de