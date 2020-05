Corona-Ausstellung im Landesmuseum Stuttgart: Von »Corangen« und Hamsterkäufen

Der Alltag, wie man ihn unter normalen Umständen kannte, hat sich unter dem Einfluss von Corona drastisch verändert. Das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart hat diese Ausnahmesituation als Herausforderung genutzt, um ein Corona-Alltag-Projekt ins Leben zu rufen, das den Blick intensiv auf die aktuell täglichen, jedoch ungewohnten, Prozesse richtet. Moritz-Redakteurin Arta Dibrani hat mit mit Initiatorin Dr. Heike Scholz über das Projekt und die Veränderungen während der Krise gesprochen.

Worum genau handelt es sich beim Projekt des Landesmuseums?

Vorläufig handelt es sich um eine Online-Präsentation: Unter www.lmw-corona-alltag.de sind Jung und Alt eingeladen, Bilder oder Videos von Gegenständen zu schicken, die in der Corona-Krise besonders ins Auge springen oder im persönlichen Alltag wichtig geworden sind. Stellen wir uns vor, das Landesmuseum würde in 15 Jahren eine Ausstellung zum Thema »Die Corona-Pandemie in Württemberg 2020« machen. Welche Gegenstände sollen wir ausstellen? Die inzwischen von zahlreichen Nutzern bzw. Besuchern eingeschickten Fotos und Videos sind zusammen mit einer kurzen Erklärung auf der Website zu sehen. Kuratoren und Kuratorinnen der Abteilungen Populär- und Alltagskultur, Archäologie sowie Kunst- und Kulturgeschichte betrachten das ‚Objekt des Tages‘ unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten und nehmen eine kulturgeschichtliche Einordnung vor. Anschließend sind die Objekte zusammen mit den kuratorischen Erläuterungen auf der Webseite zu sehen.

Welche Idee steckt hinter diesem Projekt?

Die Idee ist, Objekte zu sammeln, die den Menschen in der Corona-Krise besonders ans Herz gewachsen sind, worüber sie sich geärgert haben oder am laufenden Band optisch gestolpert sind. Als kulturgeschichtliches Museum möchten wir die vielfältigen Zeugnisse dieser Krise zugänglich machen.

Gibt es viele Rückmeldungen bis jetzt?

Schon in den ersten Wochen des Projekts sind mehr als 400 Einsendungen eingegangen. Das ist eine hervorragende Zahl.

Wann war der Start des Projekts und soll es in Zukunft dazu auch eine Ausstellung geben?

Das Projekt ging am 6. April an den Start und entstand in Kooperation mit der Agentur Bruce B. Geplant ist, dass es zu einem späteren Zeitpunkt in eine Ausstellung des Museums der Alltagskultur – Schloss Waldenbuch mündet. Außerdem kooperiert das Landesmuseum bei dem Projekt mit dem Hamburger Coronarchiv, einem freien und offenen Onlineportal, zu dem alle beitragen können.

Welche Eindrücke haben Sie bezüglich der zugeschickten Bilder sammeln können?

Die Einsendungen sind sehr unterschiedlich: Das reicht von humorvoll und fantasiereich bis hin zu erfinderischen oder nachdenklichen Beiträgen.

Was hat sich Ihrer Meinung nach seit Beginne der Corona-Krise in unserem Alltag verändert?

Vieles: Wir gehen nicht mehr täglich ins Büro oder in die Firma, sondern ins Homeoffice. Die Kinder sind zu Hause, die Kitas und Schulen geschlossen. Wir werden auf uns selbst zurückgeworfen. Die Freunde können wir nicht sehen – höchstens per Skype, und vermissen die Eltern, Großeltern und Geschwister.

Sind Sie der Meinung, dass diese Zeit bewirkt hat, dass wir mit unserem Alltag auch in der Zukunft anders umgehen werden?

Ja, mit Sicherheit. Vielleicht wird dann nicht mehr so vieles als selbstverständlich angenommen. Vor allem wünsche ich mir, dass wir auch nach der Corona-Krise weiterhin so höflich und freundlich miteinander umgehen wie es zurzeit gerade der Fall ist. Eine Sensibilisierung im Umgang miteinander, aber auch eine gewisse Achtsamkeit sich selbst gegenüber, das wäre für die Zukunft wünschenswert.

Was steht für die Menschen in dieser aktuellen Lage im Mittelpunkt, wenn es um den Alltag geht?

Ich denke, dass wir bald zur ‚Normalität‘ zurückkehren.

Konnten Sie innerhalb der vielfältigen Antworten ein gemeinsames Motiv entdecken?

Ja, den Willen aus der Krise gesund und wohl hervorzugehen.