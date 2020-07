Das erste Bikini-Museum weltweit

Die Gründerin der brasilianischen Bademodenmarke Salinas sagte einmal: »Bademode ist Freiheit. Menschen, die einen Moment der Freiheit genießen. Wenn man an Bikinis oder Badehosen denkt, dann denkt man an Schönstmögliches, hat positive Vibes. Man denkt an den Strand, an das Meer, an den Himmel oder an die Liebe.« Das BikiniARTmuseum ist nicht nur das erste Museum für Bademode und Badekultur weltweit, es ist mehr, denn hier trifft hipper Beach-Lifestyle auf zeitgemäße Kulturvermittlung. Ein »Zwei-Generation-Projekt« mit Kulissen made for Instagram. Surfboardkulissen, Schaukeln im Candyland, vier extravagante Umkleidekabinen, gestaltet von internationalen Künstlern sowie die Klassiker Bällebad und pinke Badewanne laden ein, ausgefallene Foto-Sets zu schießen.

Als Treffpunkt und Livestyle-Hotspot ist das BikiniARTmuseum kantig, überraschend, emotional, frech und kritisch. Es wird das Beste aus historischem Museum und multimedialem PopUp Foto Erlebnis vereint mit vielen Möglichkeiten, um selbst aktiv zu werden. Somit ist es ein Gamechanger für die Museumslandschaft. Die Köpfe, die hinter diesem Museumskonzept stecken, haben alle Kontinente besucht, währenddessen geforscht, ausgewertet und Sprachbarrieren überwunden. Dadurch konnte auch bisher nicht bekanntes Geschichtswissen aufgenommen und transferiert und Ungereimtheiten aufgeklärt werden. Wo möglich, wurde stets das Gespräch mit Zeitzeugen oder den direkten Nachfahren gesucht, so beispielsweise in Rio de Janeiro, Miami, Los Angeles oder Paris, aber auch in Oberlungwitz oder Heubach. Die wichtigsten Geschehnisse in Sachen Bademode wurden aufgedeckt und nun gibt es unglaubliche und interessante Geschichten zu erzählen.

Eröffnet wird am 5. Juli – dem internationalen Tag des Bikinis in Süddeutschland, genauer, in Bad Rappenau. Das BikiniARTmuseum ist provokativ und feministisch, er ist der weltweit erste zentrale Ort, an dem das gesamte historische und zeitgenössische Wissen rund um den Erdball zu den Themen Bademode und Bademodenkultur zusammengetragen und der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Wer sein Surfboard mitbringt erhält freien Eintritt. Für Badebekleidung mit Flipflops gibt es ganze 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Wer traut sich?

BikiniARTmuseum

Eröffnung am 5. Juli, Buchäckerring 42, 74907 Bad Rappenau, alle Infos www.bikiniartmuseum.com