Ein Date mit der Kunst in Feuchtwangen

Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz sowie der Bayerischen Staatsregierung machen es möglich: Ab Montag, den 8. März 2021 sind Museen und Ausstellungen wieder für Besucher*innen zugänglich: zunächst allerdings nur mit Terminvereinbarung.

Das bedeutet, dass sowohl das Fränkische Museum mit der Sonderausstellung „Lost places“ als auch die Ausstellung „Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!“ im Foyer des Kulturbüros besucht werden können. Interessierte können unter 09852 90444 einen Termin vereinbaren und dürfen dann zu der vereinbarten Zeit das Museum und die Ausstellungen ansehen.

Die Terminvereinbarung und der Besuch der Ausstellung im Foyer des Kulturbüros ist zu den Öffnungszeiten des Kulturbüros möglich, also Montag bis Freitag am Vormittag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr sowie am Montag, Dienstag und Mittwoch am Nachmittag von 14 Uhr bis 16 Uhr und am Donnerstag von 14 Uhr bis 18 Uhr. Der Besuch des Fränkischen Museums und der Sonderausstellung „Lost places“ ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums möglich, also Dienstag bis Freitag von 14 Uhr bis 17 Uhr sowie am Wochenende von 11 Uhr bis 17 Uhr. Die beiden aktuell laufenden Sonderausstellungen im Fränkischen Museum und im Theaterfoyer wurden aufgrund des großes Interesses, das sie vor der Schließung hervorgerufen hatten, verlängert.

Die Ausstellung „Lost places“, die im September 2020 im Fränkischen Museum eröffnet wurde, zeigt Arbeiten des Fotografen Jörg Schleicher, der sich auf eine besondere Sparte der Architekturfotografie spezialisiert hat: die sogenannte „Lost Place“-Fotografie, die verlassene Orte in den Fokus rückt und sie in einer einzigartigen Ästhetik zeigt. Die Fotografien von Jörg Schleicher sind nach vorheriger Terminvereinbarung unter 09852 90444 nun noch bis zum 28. März 2021 im Fränkischen Museum zu sehen. Auch die Dauerausstellung mit ihrer einmaligen Sammlung von Volkskunst ist wieder für Interessierte zugänglich. Auch hierfür können Besichtigungstermine vereinbart werden.

Seit November 2020 ist das Foyer des Kulturbüros ein Ausstellungsraum für einzigartige Fotokunst. Leider konnten die Fotografien von Günter Derleth, Frank Gerald Hegewald und Peter Kunz nur eingeschränkt besichtigt werden, denn seit Mitte Dezember 2020 ist das Kulturbüro für Publikumsverkehr geschlossen. Damit die Kunst doch noch gesehen werden kann, soll die Sonderausstellung bis zum Ende der Sommerspielzeit am 15. August 2021 verlängert werden. Bei den gezeigten Fotografien rund um die Kreuzgangspiele und den Kreuzgang, die zum 70-jährigen Jubiläum der Kreuzgangspiele entstanden sind, handelt es sich nicht um einfache Fotoaufnahmen, sondern um Bilder, die mit besonderen Techniken ganz eigene Perspektiven auf den flüchtigen Theaterbetrieb erlauben und die damit selbst über die Dokumentation hinaus zu eigenen Kunstwerken geworden sind. Diese Ausstellung ist ebenfalls ab 8. März 2021 nach vorheriger Terminvereinbarung unter 09852 90444 zu sehen – sie wurde verlängert bis zum Ende der Festspielzeit am 15. August 2021.

Besichtigungstermine für das Fränkische Museum und für die beiden Ausstellungen können ab 8. März unter 09852 904 44 vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es zudem auf den Internetseiten www.kreuzgangspiele.de und www.fraenkisches-museum.de.