Dauer-Lockdown der Kultur

Am 13. März 2020 mussten der Friedrichsbau seinen Artisten mitteilen, dass die Show "TOLLhouse" aus dem Programm genommen wird. Es flossen Tränen. Man lag sich in den Armen. Es war ein beklemmender Abschied - und niemand wusste, wie es weitergehen würde. Seit einem Jahr steht das gesellschaftliche und kulturelle Leben still. Einer kurzen Öffnung im Herbst folgte der zweite, lange Lockdown. Mittlerweile haben Bund und Länder einen Stufenplan veröffentlicht, der auch die Kultureinrichtungen umfasst. Doch dieser Stufenplan bedeutet noch lange nicht Planungssicherheit und Öffnungsperspektive – im Gegenteil! Der Stufenplan schürt in der Öffentlichkeit falsche Erwartungen. Das Friedrichsbau Varieté generiert 90% seiner Einnahmen mit dem Verkauf von Karten und wird nur zu einem sehr geringen Teil staatlich gefördert. Der Eigenfinanzierungsanteil ist dementsprechend hoch. Werden einschränkende Maßnahmen getroffen, beispielsweise die Beschränkung auf 50 Personen pro Vorstellung, ist der Spielbetrieb nicht finanzierbar. Der Friedrichsbau benötigen eine Auslastung von mindestens 50% um, zusätzlich zu Fördermaßnahmen, den Spielbetrieb zu sichern. Hier ist die Politik gefragt. Nur durch Planbarkeit können heute die Entscheidungen getroffen werden, die morgen das Überleben sichern.

Das Friedrichsbau Varieté ist Teil der Solidargemeinschaft der Stuttgarter Theater. Gemeinsam beziehen sie Stellung: Unter dem Motto „Stuttgarts Theater sind bereit!“ machen sie den Samstag, 13.03. zu ihrem Aktionstag. Im Rahmen des Aktionstages wird der Friedrichsbau am Samstag, den 13. März in der Zeit von 19 bis 22 Uhr rot illuminiert sein.