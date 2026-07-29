David Ostrowski: The Critic in Heilbronn (bis 23.8.26)

David Ostrowski (*1981, lebt und arbeitet in Köln) schafft eine Malerei, die sich in einem Spannungsfeld zwischen Zurückhaltung und Poetisierung bewegt. Andeutung und Ausformulierung treten dabei in ein dynamisches Wechselspiel. Ostrowski arbeitet in Werkgruppen, von denen die „F“-Serie eine prägende bildet. Ihre reduzierten Bildflächen wirken auf den ersten Blick minimal, sind jedoch von Überlagerungen und Verdichtungen durchzogen, in denen sich ein vielschichtiger malerischer Prozess einschreibt. Seine Einzelausstellung im Kunstverein Heilbronn widmet sich der Idee einer selbstreferenziellen Kritik und den kritischen Anforderungen, die an die eigene künstlerische Produktion gestellt werden.

bis 23. August, Kunstverein Heilbronn

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