Denkraum Kunst Bad Rappenau

Die Austellung »Denkraum Kunst« wird von der Künstlergruppe wieArt Rhein Neackar e.V. organisiert. Die Künstlergruppe ist ein Zusammenschluss von über 80 Künstlerinnen und Künstlern der Region und hat sich zur Aufgabe gemacht die Bandbreite der Kunstprojekte des Rhein-Neckar-Raumes darzustellen. »Denkraum Kunst« will zum Nachdenken anregen und neue Perspektiven aufzeigen. Die austellenden Künstler sind Thea Bayer Rossi, Sabrina Ferwagner, Christian Friederichs, Julia Schmalzel (Gastkünstlerin), Mo Simoes, Mark Slavin (Gastkünstler), Wolfgang Wallowy und Bettina Zedlitz. Die Vernissage findet am am Sonntag, 6. August 2023 um 11.00 Uhr statt, Besucher sind herzlich eingeladen.

6. August bis 3. September, Wasserschloss Bad Rappenau