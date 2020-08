Der Fall der Götter: Premiere

Das Theaterstück »Der Fall der Götter« beruht auf Luchino Viscontis filmischem Meisterwerk »La caduta degli dei« (Die Verdammten) aus dem Jahre 1969. Es zeigt die enge Verflechtung von Nationalsozialismus und Großindustrie am Beispiel einer einflussreichen Industriellenfamilie. Hinter der fiktiven Dynastie der von Essenbecks steht die Geschichte der Familie Krupp, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Macht und Reichtum mit der Herstellung von Waffen erlangte und damit nicht nur die Kriegsgeschichte Deutschlands, sondern der ganzen Welt maßgeblich beeinflusste. Wie in der historischen Realität gehen auch in Film und Theaterstück Großindustrie und Nationalsozialismus eine fatale Verbindung ein.

Der Fall der Götter, Fr. 25. September, Theater Heilbronn, www.theater-heilbronn.de