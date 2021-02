Der Freizeit-Tipp

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen ist ein ideales Freizeitziel für Familien, Paare, Einzelpersonen und Gruppen.

Mehr als 70 historische Gebäude, die aus verschiedenen Ortschaften der Region Hohenlohe-Franken auf das große, malerisch gelegene Museumsgelände umgesetzt worden sind, geben mit originalgetreuen Einrichtungen einzigartige Einblicke in das Leben der Menschen früherer Jahrhunderte. Stattliche Bauernhöfe finden sich hier ebenso wie Kleinbauern- und Handwerkerhäuser, Kapelle, Bahnhof, Mahl- und Sägemühlen, Arme-Leute-Häuser, Weinbauernhäuser, Forsthaus und sogar ein Gefängnis und vieles andere mehr. Bauerngärten, Felder, Obstwiesen und über hundert Bauernhoftiere historischer Rassen warten darauf, entdeckt zu werden. Zum Rasten und genießen regionaler Spezialitäten lädt die 1715 erbaute Museumsgaststätte »Zum roten Ochsen« ein. Natürlich ist auch das Freilandmuseum von den Folgen der Corona-Pandemie nicht verschont geblieben. Viele der beliebten und großen Veranstaltungen, zu denen die Menschen in normalen Zeiten gerne nach Wackershofen kommen, konnten im letzten Jahr nicht stattfinden, auch hat es über mehrere Wochen erzwungene Schließungen gegeben, obwohl ein schlüssiges und funktionierendes Hygiene-konzept ausgearbeitet und umgesetzt worden ist. Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher weniger als geplant rissen ein gewaltiges Loch in das Budget des Museums. Eine großartige Welle der Solidarität aus der Bevölkerung mit vielfältiger Unterstützung und Spenden halfen dem Museum ebenso zu überleben, wie die Hilfen vom Land und vom Bund. Für 2021 hat die Mainhardter Aqua Römer GmbH & Co KG dem Freilandmuseum eine Spende von 5.000 Flaschen Mineralwasser zugesagt. Der Erlös dieser Spende soll im Spielplatz im Weinbauerndorf investiert werden, ein Bereich des Freilandmuseums, der sich vor allem bei Familien mit Kindern großer Beliebtheit erfreut. Gleich unter welchen Bedingungen das Freilandmuseum 2021 öffnen können wird, ein Ausflug nach Wackershofen ist immer ein besonderes Erlebnis! Erreichbar ist das Freilandmuseum mit ÖPNV (eigene Bahn- und Bus- Haltepunkte), über Fahrrad- und Wanderwege, mit PKW 6 Km entfernt von der A6 und der Stadt Schwäbisch Hall, für Navigationssysteme Ziel: »Moorwiesenweg«.

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen, Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-971010, www.wackershofen.de