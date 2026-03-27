Der Limes - eine Grenze die verbindet

Die Ausstellung der Deutschen Limeskommission würdigt den 20. Jahrestag der Aufnahme des Obergermanisch-Raetischen Limes in die UNESCO-Welterbeliste. Mit eindrucksvollen Roll-Ups, historischen Karten, Luftbildern und Informationen zur Geschichte, Archäologie und Bedeutung des Limes als einzigartiges Welterbe gibt die Sonderausstellung einen umfassenden Überblick über das einstige römische Grenzsystem in ganz Europa und in den Bundesländern. Die Eröffnung der Ausstellung findet am 2. Mai um 16 Uhr statt, geboten werden Redebeiträgen und eine anschließenden Führung. Bereits um 15 Uhr findet eine exklusive Kinderführung statt. Die Ausstellung wird bis zum 7. Juni im Weygang-Museum gezeigt.

ab 02.05.26, Weygang-Museum Öhringen, weygang-museum.de