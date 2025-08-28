Destructions Towards Love Ausstellung in Bad Rappenau

Carmen Monika Schlunds farbintensive, abstrakt-expressionistische Malerei sprengt starre Strukturen. Ein Aufbruch in die Freiheit der Gefühle, voller Sehnsucht und Hoffnung. Sabrina Ferwagners Holz- und Eisenskulpturen zeigen die andere Seite: Panzer, Schutzmechanismen, die Last von Angst, Erwartungen und innerer Dunkelheit. Eine gemeinsame Botschaft steht hinter allen Werken: Liebe beginnt mit dem Mut, falsche Vorstellungen loszulassen. In der Begegnung von Malerei und Skulptur entsteht eine Erzählung über die Zerstörung von Stolz, Angst und alten Bildern. Die Ausstellung ist eine stille Reise zu sich selbst und eine Einladung, Liebe nicht zu suchen, sondern zu sein.

14. September bis 5. Oktober, Wasserschloss, Bad Rappenau