Die Alchemie des Lichts in Heilbronn

Mit seiner unverwechselbaren Bildsprache zählt Rodney Smith (1947–2016) zu den bedeutendsten Fotografen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Bekanntheit erlangte der US-Amerikaner und Schüler von Walker Evans vor allem mit seinen Arbeiten für renommierte Magazine und Modezeitschriften, doch ihre künstlerische Qualität und ihre Originalität überragen das Niveau von Auftragswerken bei weitem. Mit Exponaten aus allen Werkphasen vermittelt die Ausstellung erstmals in Deutschland umfassende Einblicke in das vielfältige Œuvre von Rodney Smith. Seine virtuose wie perfekte Alchemie des Lichts führt eindrucksvoll vor Augen, dass Fotografie mehr ist als bloße Realitätswiedergabe.

bis 24. Januar, Kunsthalle Vogelmann, Heilbronn, museen.heilbronn.de