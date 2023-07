Die Blüte im Asphal - Ausstellung in Heilbronn

Der Künstler Brian Esch stammt ursprünglich aus Oklahoma und stellt regelmäßig in der Region aus. Besonders auf Social Media ist der Künstler für seine expressiven Bilder bekannt. Mit Authenitzität gibt Esch Einblicke in sein künstlerisches Schaffen. Seine Werke sind farbenreich, plakativ und geradezu hympnotisierend. Mit psychodelischen Anklängen stellt abstrakte Figuren dar und behandelt dabei Themen wie Nächstenliebe, Gelichberechtigung und Akzeptanz. Bei der Vernissage am Donnerstag, 3. August findet eine Musikalische Umrahmung durch Philipp Lumpp statt. Am Samstag, 26. August ab 15 Uhr malt der Künstler live und es besteht die Möglichkeit zum Meet and Greet.

bis 10. September, Inselspitze, Heilbronn, www.heilbronn.de