Die Festspielstadt Feuchtwangen im Wandel der Zeit

Feuchtwangen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Vor über 1200 Jahren wurde das Benediktinerkloster »Fiuhctinwanc« zum ersten Mal in einem historischen Dokument erwähnt. Mehr über die Geschichte der Stadt und vor allem über das Benediktinerkloster erfährt man bei der Themenführung »Mönch Froumund: Die Sorgen und Nöte eines Mönches um das Jahr 1000«. Froumund hat um das Jahr 1000 im Feuchtwanger Salvator-Kloster gelebt. In seinen Briefen berichtet er recht lebensnah aus dem Klosterleben. Am Donnerstag, 20. Juli um 17 Uhr findet die nächste Führung statt. Über die Zeit der Reformation in der Kreuzgangstadt, an deren Einführung er in Feuchtwangen maßgeblich beteiligt war, berichtet der Chorherr Georg Vogtherr im Rahmen einer öffentlichen Führung am Freitag, den 7. Juli um 19.30 Uhr. Das Feuchtwanger Taubenbrünnlein erinnert an die Gründungssage der Stadt, die besagt, dass Kaiser Karl der Große mit seinem Gefolge in hiesiger Gegend gejagt hat. Der Kaiser hat sich jedoch verirrt und sein Gefolge verloren. Dank einer Taube kam er zu einer Quelle und fand daraufhin neugestärkt sein Jagdgefolge wieder. Aus Dankbarkeit baute er, der Sage nach, in der Nähe der Quelle ein Kloster und eine Kirche, und wurde dadurch zum Gründer der Stadt Feuchtwangen. Wer noch weitere Sagen und Mythen aus dem Feuchtwanger Land kennenlernen möchte, hat am Samstag, den 15. Juli um 20.30 Uhr im Rahmen der Führung »Es geht um…« – Sagen und Mythen aus dem Feuchtwanger Land die Möglichkeit dazu. Außerdem finden an allen Sonntagen um 15 Uhr öffentliche Stadtführungen sowie um 14 Uhr öffentliche Führungen durch die Handwerkerstuben statt. Alle Führungen starten vor der Tourist Information am Marktplatz.

