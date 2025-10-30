Die Frau und Rot – Ausstellung in Bad Rappenau

Die Farbe Rot ist seit jeher ein Symbol für Liebe, Kraft und Weiblichkeit. „Die Frau und Rot“ bringt eine vielseitige Sammlung von Werken zusammen – darunter Malerei, Zeichnung, Skulptur und Mixed Media, die auf innovative und nachdenkliche Weise die psychologischen, sozialen und emotionalen Dimensionen dieser Verbindung beleuch-ten. Jedes Kunstwerk bietet eine individuelle Interpretation und regt den Betrachter dazu an, über die vielfältigen Bedeutungen nachzudenken, die Rot im Kontext der weiblichen Erfahrung annehmen kann. Die Ausstellung verspricht ein visuell beeindruckendes Erlebnis und bietet gleichzei-tig eine Plattform für Reflexion über gesellschaftliche Normen.

28. November bis 24. Januar, Wasserschloss, Bad Rappenau