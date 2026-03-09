Die lieben Nachbarn! Deutschland und Österreich, 21.02. bis 17.05.26

Piefke trifft auf Ösi: Wie viel Wahrheit steckt wirklich in den Klischees? Die Galerie Stihl Waiblingen lädt zu einem künstlerischen Schlagabtausch der Extraklasse ein. Die Ausstellung »Die lieben Nachbarn! Deutschland und Österreich« beleuchtet das Verhältnis der beiden Nationen aus dem Blickwinkel der Karikatur und Satire. Rund 200 Werke von 40 Top-Karikaturisten – darunter Stars wie Peter Gaymann, Manfred Deix und der Jubilar Gerhard Haderer – nehmen die deutsch-österreichische Beziehung aufs Korn. Das Highlight: Statt flüchtiger Zeitungsdrucke erleben Besucherinnen und Besucher hier die volle Detailkraft und handwerkliche Qualität der Originale.

Sa. 21. Februar bis So. 17. Mai, Galerie Stihl, Waiblingen, Öffnungszeiten: Di. bis So. 11 bis 18 Uhr, Do. bis 20 Uhr, galerie-stihl-waiblingen.de