Die literarische Wahrnehmung Afrikas

Welche Texte und Archivalien gehören in einen realen und dann auch virtuellen Raum, in dem es um die unterschiedlichen Arten und Weisen geht, Afrika zu erzählen? Die Open-Space-Ausstellung »Narrating Africa«, die sich in zwei Phasen teilt, zeigt Afrika-Darstellungen aus der deutschen Literatur seit 1800 und lädt zur kritischen Auseinandersetzung mit diesen politisch und ethisch fragwürdigen Texten ein. Im Rahmen eines Literaturfestivals, ursprünglich geplant für den 13. und 14. Juni, sollte die Ausstellung von internationalen Gästen aus Afrika, Amerika und Europa erweitert werden. Corona-bedingt wird das Literaturfestival auf das Jahr 2021 verschoben. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Das Ausstellungsprojekt im Literaturmuseum der Moderne wird bis zum 1. August 2021 verlängert.

Literaturmuseum der Moderne,

Schillerhöhe 8, 71672 Marbach am Neckar,

Di. bis So. 10 bis 18 Uhr, www.dla-marbach.de