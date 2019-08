Die Päpstin – Das Musical

× Erweitern Foto: Jana-Pascal Bode Die Päpstin

Es kommt was Großes auf Stuttgart zu und der Puls vieler Musical-Fans wird deutlich nach oben schnellen. Denn selten haben auf einer Bühne so viele Stuttgarter Musical-Stars gestanden wie beim Erfolgsstück DIE PÄPSTIN, das am 10. August Premiere im Theaterhaus Stuttgart feiert. Jan Ammann, Matthias Stockinger, Uwe Kröger, Kevin Tarte, Felix Martin, Chris Murray Hannes Staffler,Chris Murray, Christopher Brose um nur einige Namen zu nennen. Sie alle haben bereits das Stuttgarter Publikum begeistert und freuen sich jetzt, gemeinsam im Theaterhaus auf der Bühne zu stehen.

No Angels-Star Sandy Mölling spielt DIE PÄPSTIN

Über 5 Millionen verkaufte Platten, vier Nummer-eins-Hits in den Charts und jede Menge jubelnde Fans. Mit No Angels-Star Sandy Mölling hat Musical-Regisseur Benjamin Sahler eine ganz besondere Päpstin aus dem Hut gezaubert. Die Sängerin ist bereits seit fast 10 Jahren in der Musical-Welt zu Hause und hat zuletzt als Roxie Hart (Chicago) im Theater Magdeburg brilliert. Jetzt freut sie sich auf die Herausforderung in Stuttgart. „Was für ein Stück! Die Päpstin ist so willensstark und standhaft und gleichzeitig aber auch so sensibel und voller Herzenswärme. Als die Anfrage kam, hab ich keine Minute gezögert“.

Ein Weltbestseller im Theaterhaus

Die Wiederaufnahme des Sensationserfolges aus dem vergangenen Jahr gehört eindeutig zu den Höhepunkten im Stuttgarter Musicaljahr und sorgt nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Darstellern für große Vorfreude. David Jakobs und Felix Martin, die als Held und Bösewicht bei Disneys Glöckner von Notre Dame in Stuttgart auf der Bühne standen, freuen sich schon jetzt wieder gemeinsam spielen zu dürfen. Aber auch Musical-Legende Kevin Tarte kann es kaum abwarten, seine Musical-Familie im Theaterhaus wieder zu treffen. Der unvergessene Graf von Krolock aus „Tanz der Vampire“, schlüpft dieses Mal in die Rolle des Pater Rabanus. Die männliche Hauptrolle des Gerold übernehmen je nach Vorstellung Jan Ammann, Matthias Stockinger und Hannes Staffler. Sie alle vereint, dass ihr Herz für Stuttgart schlägt. Sei es, weil sie hier große Erfolge auf der Bühne feiern konnten oder mittlerweile zum waschechten Stuttgarter geworden sind und wie Kevin Tarte, hier leben.

Schwabenpower herrscht auch bei den Kinderollen. Insgesamt 20 Kinder gehören zum Cast von DIE PÄPSTIN, die trotz ihres Alters bereits alte Hasen sind und sich mit dem Showgeschäft auskennen. Ob Bodyguard, Disneys Tarzan oder Mary Poppins, die jungen Stars haben Musical im Blut und wissen, wie man das Stuttgarter Publikum begeistert. Die Rolle der jungen Johanna spielt unter anderem die 13-jährige Stuttgarterin Kaya-Sophie Bode, die bereits bei DIE PÄPSTIN im Festspielhaus Füssen und Stuttgart auf der Bühne stand sowie bei Mary Poppins und dem Musical Annie, das Publikum verzauberte.

Inhalt

Im Jahr 814 anno Domini kommt als Tochter eines Dorfpfarrers und einer sächsischen Heidin ein Mädchen zur Welt: Johanna. Das Kind ist außergewöhnlich klug und lernt heimlich und gegen den Willen seines Vaters lesen und schreiben. Durch eine Verkettung von Zufällen bekommt Johanna schließlich die Gelegenheit, die Klosterschule zu Dorstadt zu besuchen. Doch als junge Frau hat sie es dort nicht leicht, immer größer werden die Anfeindungen von allen Seiten.

Einen grausamen Normannenüberfall überlebt Johanna als Einzige. Vom Schicksal sich selbst überlassen trifft sie eine einsame Entscheidung: Sie verlässt Dorstadt, legt ihre Frauenkleider ab, schneidet sich das Haar und gibt sich fortan als Mann aus. Aus Johanna wird Johannes Anglicus, der als Mönch ins Kloster Fulda eintritt. Es beginnt ein jahrzehntelanges Versteckspiel.

Von Fulda führt ihr Weg nach Rom. Und am Hof des Papstes spinnen mächtige Gegner ihre Intrigen. Doch Johanna geht ihren Weg weiter und steigt auf zum Leibarzt des Papstes. Als ihr jedoch plötzlich und unerwartet der einzige Mann, den sie jemals geliebt hat, in Rom begegnet, muss sie sich entscheiden zwischen Liebesglück und Unabhängigkeit. Als der Papst stirbt, wählt das römische Volk sie zu dessen Nachfolger und stellt sie vor eine fast unlösbare Aufgabe. Johanna muss ihr Geheimnis wahren. Denn niemand darf wissen, wer sie wirklich ist.

Daten & Fakten DIE PÄPSTIN

Musik: Dennis Martin Text: Dennis Martin, Christoph Jilo Buch: Dennis Martin, Christoph Jilo Musikalische Leitung: Kristin Backes Regie: Benjamin Sahler Choreografie: Stefanie Gröning Bühne: Andreas Arneth Kostüme: Raphaela Dürr und Lisa Rietzler Cast: Johanna: Sandy Mölling, Kristin Backes (nur 27.8.) Gerold: Jan Ammann, Matthias Stockinger, Hannes Staffler Rabanus: Kevin Tarte, Chris Murray, Felix Martin Aeskulapius: Uwe Kröger Anastasius: Christoph Brose, David Jakobs, Jan Bastel Arsenius: Alexander Kerbst Mutter/Marioza: Stefanie Kock Vater: Hannes Staffler, Christopher Brose Rabanus: Kevin Tarte

Tickets für alle Vorstellungen unter www.das-festspielhaus.de. MORITZ verlost 3x2 Tickets.