Dinosaurs World Expo - Eintauchen in die Welt der Dinosaurier in Aalen

Die »Dinosaurs World Expo« ermöglicht eine Zeitreise durch die Welt der Urzeitgestalten. Animatronische und vollbewegliche Dinosaurier-Figuren geben realistische Geräusche von sich und lassen die Ausstellung sehr real erscheinen. Für Groß und Klein gibt es vieles zu entdecken. So bieten beispielsweise im Haus verteilte Informationsständer viele Infos zum Dazulernen. Stündlich schlüpft ein Mitarbeiter in ein Dinosaurierkostüm und spielt eine kleine Show. Kindern und Erwachsenen ist es dabei möglich, den gefährlichen T-Rex anzufassen. Außerdem wird es in einem Raum eine Dokumentationsecke mit wissenswerten Filmen geben, die Kinder können einen Ritt auf beweglichen Dinosauriern wagen oder sich in Hüpfburgen austoben.

Dinosaurs World Expo, Sa. 20. Mai, 13 bis 18 Uhr & So. 21. Mai, 10 bis 18 Uhr, Ulrich-Pfeifle-Halle, Aalen

www.weltderdinosaurier.de