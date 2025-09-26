Doris Graf – XPlaces ToBe, 3.10.25 bis 12.4.26

Die XPlacesToBe von Bietigheim-Bissingen stehen fest! Mehr als 800 Zeichnungen aus der Bevölkerung sind bei den Aktionen der Stuttgarter Künstlerin Doris Graf entstanden. Anlässlich des 50. Jubiläums zum Zusammenschluss von Bietigheim und Bissingen war sie zu Gast. Bei verschiedenen Stadtfesten kam sie mit den Menschen vor Ort ins Gespräch und forderte sie auf, ihre Lieblingsorte in Bietigheim-Bissingen zu zeichnen. Nach einer Analyse entwickelte sie piktografische Bilder, die nun in der Städtischen Galerie präsentiert werden. Weiterhin zu sehen sind auch eine Auswahl an Piktogrammen ihrer vorherigen Kunstaktionen in Europa, Südamerika und Afrika.

Sa. 3. Oktober bis So. 12. April, Städtische Galerie, Bietigheim-Bissingen, www.galerie.bietigheim-bissingen.de