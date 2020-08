Unter dem Titel »Drucksache Bauhaus« zeigt die Staatsgalerie aus ihrer eigenen Sammlung das Bauhaus Mappenwerk, ergänzt um druckgraphische Arbeiten weiterer Bauhausmeister und Werke von Adolf Hölzel. Im Jahr 1921 riefen Walter Gropius und Lyonel Feininger aus dem Bauhaus in Weimar die europäische Künstleravantgarde auf, gemeinsam eine »Neue Europaeische Graphik« zu formen. 45 Künstler folgten dem Aufruf und spendeten eine Druckgraphik. Die Druckwerkstatt versinnbildlicht am deutlichsten, was eigentlich die Grundidee des Bauhauses gewesen ist: Die Verbindung von Kunst und Handwerk. In einer großzügigen Hängung wird hier die Druckgraphik als künstlerisches Medium der europäischen Avantgarde präsentiert. Die Ausstellung lässt sich bis zum 13. September besuchen.

Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, 70173 Stuttgart, Öffnungszeiten: täglich 10-17 Uhr, Donnerstag 10-20 Uhr, Montags geschlossen, www.staatsgalerie.de