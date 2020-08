Dynamisch-surreale Landschaften

Die poetisch-surrealen Bildschöpfungen von Roland Wesner (1940–1987) zeigen rätselhafte Landschaften und Stillleben sowie abstrakte Flächen- und Farbkompositionen. Der Künstler studierte 1961–64 Malerei an der Stuttgarter Akademie und eignete sich zugleich die Grundlagen von Anatomie, Psychologie und Philosophie an. Ab Anfang der 1970er Jahre engagierte er sich intensiv in der Kunstszene des Landkreises Ludwigsburg. Die Ausstellung präsentiert Roland Wesner als virtuosen Maler, der eine breite Palette technischer Fertigkeiten beherrschte. Seine Bilder beeindrucken durch ihre visuelle Ausdruckskraft ebenso wie durch ihre geistesgeschichtlichen Anspielungen. Anlässlich des 80. Geburtstags zeigt die Städtische Galerie eine umfangreiche Retrospektive. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. September besuchbar.

Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, Hauptstraße 60-64, Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa- und So. 11-18 Uhr, www.galerie.bietigheim-bissingen.de