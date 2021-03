EinBlick ins Weygang-Museum

Die Referentin Ingrid Sodeik erinnert sich an die Tage vor dem ersten Lockdown. Der Termin ihrer Lesung stand fest und musste abgesagt werden.

»Eine »Schule des Humors« hatte ich versprochen, aber dann kam die böse Pandemie dazwischen. Nun kann man Humor aber wirklich brauchen! Ich habe mich also hingesetzt und habe meine »Tschechen« studiert und da ist mir besonders Jaroslav Hašek aufgefallen. Er ist der Verfasser des »Braven Soldaten Schwejk«. Warum ist er für uns jetzt besonders aktuell? Wir machen uns gerade große Sorgen um das Seelenheil unserer Kinder. Das war früher den Erziehungsberechtigten völlig egal. Nicht so Jaroslav Hasek, er versetzte sich in die Sorgen und Nöte der Kinder: Angst vor der Rute, vor dem Religionslehrer, vor der Lateinarbeit. Und da seine Geschichten uns erheitern, habe sie uns einen Spiegel vorgehalten. Wir verstehen jetzt vieles und können uns auch besser in die Kinder hineinversetzen. Auch Lehrer können noch lernen.« Das Team des Weygang-Museums hofft, dass mit der Referentin Ingrid Sodeik als Lernende die »Schule des Humors« noch in diesem Sommer stattfinden kann.

