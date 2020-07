Eine Blumen-Revue aus über 100 Jahren

Blumen haben die Betrachtung unserer Welt schon immer bereichert. In der Kunst haben sie stets eine Bedeutung, sind sie Spiegel des menschlichen Denkens. Mal genügen sie sich, einfach da, einfach schön zu sein, mal gibt ihre Jahrhunderte alte Symbolik noch heute Rätsel auf, lässt tief in die Seele der Künstler und Künstlerinnen blicken. Wer meint, dass das Blumenmotiv heute obsolet wäre, wird über die mal barocke Prächtigkeit, mal besinnliche Zurückhaltung, mal expressive Sinnlichkeit und mal poppige Frische erstaunt sein. »Lasst Blumen sprechen« ist mehr als ein Bekenntnis – sie haben etwas zu sagen. Im Schloss Dätzingen in Grafenau lässt sich die Ausstellung »Wie Blüten gehn Gedanken auf« / Blumen in der Kunst bis zum 26. September besuchen. Die Ausdrucksmacht und Emotionsgewalt von Blumen ist hierbei ein wichtiger Aspekt.

Galerie Schlichtenmaier,

Schloss Dätzingen, 71120 Grafenau, Mi. bis Fr. 11 bis 18.30 Uhr, Sa. 11 bis 16 Uhr,

www.schlichtenmaier.de