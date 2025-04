Eine Nacht voller Kultur im Remstal

Ein Abend, 80 Kilometer, unendlicher Kulturgenuss: Am 17. Mai öffnet das Remstal von 18 bis 24 Uhr wieder seine Türen für eine außergewöhnliche Nacht rund um Kunst, Geschichte und kulturellen Genuss. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm in besonderem Ambiente freuen – spannend, überraschend und inspirierend. Insgesamt 13 Kommunen und rund 50 Einrichtungen beteiligen sich an der diesjährigen Museumsnacht.

In Schwäbisch Gmünd lädt das Panoramamuseum mit dem beeindruckenden Staufersagarundbild von Hans Kloss zu einer Zeitreise durch die Geschichte der ältesten Stauferstadt ein.

Die Bildzentrale in Waiblingen widmet sich mit gleich drei künstlerischen Positionen dem Thema Wolken – inklusive Mitmach-Workshop. Auch die Bio Bäckerei Weber in Winnenden wird zum Ausstellungsort: Hier zeigen unter anderem Schülerinnen und Schüler des Lessing-Gymnasiums gemalte und gezeichnete Stillleben.

Neben diesen Highlights öffnen auch das Kär­cher Museum in Winnenden, die Stihl Marken­welt und die Galerie Stihl (Bild unten Mitte) in Waiblingen, die historische Ölmühle in Remseck am Neckar, die Weinkorb Vinothek in Korb, der Geschichtsverein Urbach, die Remstalkellerei in Weinstadt (Bild oben und links), die Alte Schmiede in Schwaikheim (Bild unten rechts) und viele weitere Locations. Sie alle laden zu spannenden Einblicken, kreativen Aktionen und interaktiven Erlebnissen ein. Einige der teilnehmenden Einrichtungen bieten zusätzlich musikalische Beiträge oder kulinarische Angebote.

Die Remstal Museumsnacht hält für alle Generationen etwas bereit: ein Abend voller Entdeckungen, spannender Begegnungen und kultureller Vielfalt. Der Eintritt ist frei und einige Angebote sind barrierefrei zugänglich.

5. Remstal Museumsnacht

Sa. 17. Mai, 18 bis 24 Uhr, 13 Kommunen im Remstal, das vollständige Programm mit allen Teilnehmern und Aktionen gibt es online unter: www.remstal-museumsnacht.de