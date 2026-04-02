einzigARTig in Bad Rappenau

Monika Huber-Felden versteht es, mit ihren kunstvollen Bildern Emotionen sichtbar zu machen und besondere Momente festzuhalten. Jedes Werk steht für sich selbst - einzigArtig in Komposition, Farbgebung und Aussage. Ihre Malerei bewegt sich zwischen Gegenständlichkeit und freier Interpretation und lässt Raum für persönliche Assoziationen. Die Künstlerin arbeitet mit großer Sensibilität für Formen und Stimmungen. Ihre Bilder erzählen Geschichten, ohne sie vollständig vorzugeben und eröffnen dem Betrachter immer neue Perspektiven. Kunstinteressierte dürfen sich auf eine Ausstellung freuen, die Individualität, Kreativität und Ausdruckskraft in den Mittelpunkt stellt.

bis 12. April, Kulturhaus »Forum Fränkischer Hof«, Bad Rappenau

www.badrappenau.de