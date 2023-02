Ellwanger Schlosskonzerte 2023

Am 24. Juni ist das Leonkoro Quartett im Thronsaal zu Gast. Aufgeführt werden Werke von Webern, Ravel und Beethoven. Das Noah Streichquartett gestaltet den Konzertabend am 8. Juli mit Haydn,

Ligeti und Schubert. Nach einer kurzen Sommerpause geht es weiter mit einem besonderen Abend am 26. August mit Barbara Moser (Klavier), Othmar Müller (Cello) und Alexey Mikaylenko (Klarinette) mit einem Programm mit Werken von Mozart, Vollweiler, Bruch, Juon und Rota. Es folgt am 9. September das Trio Mikhail Pochekin (Violine), Kiveli Doerken (Piano) und Simon Tetzlaff (Violoncello). Aufgeführt werden Mozart, Dvorak und Beethoven. Den Abschluss der diesjährigen Saison bestreiten die beiden Hochschulprofessoren Peter Hörr (Cello) und Florian Uhlig (Klavier). Ihr Programm bietet Werke von Schumann, Rachmaninow und Beethoven. Die Ellwanger Schlosskonzerte zeichnen sich durch international renommierte und ausgezeichnete Künstler aus, die bei Ihren Tourneen rund um den Globus in Ellwangen Station machen, um in der besonderen Atmosphäre und Akustik des Thronsaales konzertieren zu können.

Karten bei der Tourist-Information Ellwangen, Fon: 07961-84303, tourist@ellwangen.de (bis 12 Uhr am Veranstaltungstag), über Reservix und an der Abendkasse.

