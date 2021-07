Endlich wieder Live-Kultur!

Lang ersehnt, jetzt wieder möglich: Live-Kulturveranstaltungen mit Publikum. In der Stadthalle Reutlingen finden seit Mitte Juni wieder Konzerte mit Zuschauern – und wegen der noch geltenden Beschränkungen der Besucherzahl – parallel auch als Live-Stream statt. Den Auftakt machte die Württembergische Philharmonie Reutlingen. Für Zuhörer vor Ort gab es am 14. Juni endlich wieder einmal das unvergleichliche Klang- und Hörerlebnis live gespielter Musik: echter Kulturgenuss statt Konzerte rein über die digitalen Kanäle. Hybride Kulturveranstaltungen sind bei der Stadthalle Reutlingen in professionellen Händen, stimmen doch Organisation und Eventkompetenz vor Ort genauso wie das technische Equipment für die Übertragungen in bester Bild- und Tonqualität.

Mit höchstem Elan und professioneller Veranstaltungskompetenz

In sicherem Abstand, dafür auf den besten Plätzen der Seitenränge sowie der Empore platziert, erwartet Konzert- und Theaterbesucher vor Ort ab sofort wieder ein abwechslungsreiches Programm in der Stadthalle Reutlingen. Aktuelle Termine sind online im Veranstaltungskalender zu finden. Wo Besucher sichere Konzepte erwarten, was Einlass, Wegeführung, die einwandfreie Belüftung mit Frischluft im Inneren der Stadthalle Reutlingen u.v.m. angeht, profitieren Veranstalter vom Rundum-Service: zum Gesamtpaket gehört die gesamte Umsetzung der coronakonformen Vorgaben. Veranstalter können sich voll auf das Programm und die Künstler konzentrieren, alles andere übernimmt das Team der Stadthalle. Alles ist vorschriftsmäßig geregelt. Eingewiesenes und vor allem genügend Personal sorgt z.B. dafür, dass der Einlass trotz der besonderen Rahmenbedingungen zügig abläuft.

× Erweitern Foto: Stadthalle Reutlingen Stadthalle Reutlingen Hybride Veranstaltungen 2 Wieder entspannt und sicher ins Konzert: Die Stadthalle Reutlingen prüft die nötigen Zugangsberechtigungen (3G), organisiert die Besucherlenkung und stellt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften sicher.

Mit Schwung aus den Startlöchern – zurück zur Live-Kultur

Die digitale wie hybride Veranstaltungskompetenz der Stadthalle Reutlingen war während der Lockdown-Phasen stark nachgefragt für systemrelevante Anlässe wie Gemeinderatssitzungen, Parteitage, Prüfungen, Preisgerichte etc. Doch der Kontakt mit »echtem« Publikum ist eben nochmal eine ganz andere Dimension des Veranstaltungsmanagements: mehr Emotion, persönlicher Kontakt, das Zusammenspiel der Energien, die zwischen darbietenden Künstlern und dem Publikum entstehen. Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, berichtet darüber mit einem Strahlen in den Augen: »Auch für uns ist die Wiederaufnahme eine große Freude. Besonders motiviert sind wir, weil wir seit Herbst 2020 für das Publikum keine Kulturveranstaltungen anbieten konnten. Jetzt endlich wieder zusammen mit unseren bewährten und geschätzten Veranstaltungspartnern Kultur unterschiedlichster Couleur für bis zu 60 Prozent der Kapazität zu organisieren, ist einfach wunderbar! Endlich ist dieses direkte Kultur-Erlebnis wieder möglich – ein Gewinn für Künstler wie Publikum.«

× Erweitern Foto: Stadthalle Reutlingen Stadthalle Reutlingen Hybride Veranstaltungen 3 Von Empore und Seitenrang aus genießen die Zuhörer echte Konzertatmosphäre – der Komplett-Service der Stadthalle Reutlingen rund um die Umsetzung der aktuellen Pandemie-Vorschriften ermöglicht auch Veranstaltern volle Konzentration auf das künstlerische Geschehen.

Stadthalle Reutlingen Oskar-Kalbfell-Platz 8, 72764 Reutlingen, www.stadthalle-reutlingen.de